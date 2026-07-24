Perú enfrenta nuevos aranceles de EE. UU. y exportaciones serían afectadas

Perú enfrenta un nuevo arancel del 12,5 % impuesto por Estados Unidos a sus importaciones, medida que entró en vigor junto con nuevas tasas aplicadas a decenas de países.

Según el exministro de Comercio Exterior y Turismo Luis Silva Martinot, el incremento podría afectar principalmente a los sectores de confecciones y agroexportación, incluyendo productos como la uva y el arándano.

El especialista explicó que el aumento se relaciona con la acusación de que algunos países utilizan insumos o materiales vinculados a cadenas de producción con trabajo forzoso. Además, señaló que el nuevo gobierno deberá impulsar una ley y su reglamentación para buscar renegociar las condiciones con Estados Unidos.

EFECTOS DEL FENÓMENO EL NIÑO

El incremento arancelario se suma a los posibles efectos del fenómeno El Niño, que también podría golpear a sectores como la agroexportación y la pesca. Por ello, el exministro consideró necesario que el próximo gobierno actúe con rapidez para reducir el impacto en la economía peruana.