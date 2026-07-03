Presidentes de la región saludan triunfo electoral de Keiko Fujimori

Diversos presidentes de la región saludaron la victoria electoral de Keiko Fujimori y manifestaron su compromiso de trabajar de manera conjunta en la lucha contra el crimen transnacional. El gesto también fue respaldado por los nuevos diputados y senadores de sus respectivos países.

A las felicitaciones se sumaron otros líderes internacionales, entre ellos el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, quien envió un mensaje a la presidenta electa tras conocerse los resultados.

El analista político Luis Benavente señaló que la coincidencia ideológica entre varios de estos gobiernos podría facilitar el trabajo conjunto en temas de interés común y fortalecer las relaciones diplomáticas entre el Perú y otros países de la región.

Asimismo, los presidentes Nayib Bukele, de El Salvador, y Donald Trump, de Estados Unidos, expresaron sus saludos a Keiko Fujimori. Mientras algunos consideran que este respaldo refleja un cambio en la correlación política de la región, otros sostienen que la cercanía de la presidenta electa con estos líderes no representa un beneficio para el país.