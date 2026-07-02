Alertan presuntos secuestros de menores tras terremotos en Venezuela

En medio de la emergencia provocada por los terremotos en Venezuela, ciudadanos y organizaciones alertaron sobre presuntos casos de secuestro de menores, especialmente de niños que quedaron huérfanos o separados de sus familiares durante la tragedia.

Madres que permanecen en refugios temporales denunciaron la desaparición de menores y aseguraron que viven en constante vigilancia por temor a nuevos casos. Algunas también afirmaron que los niños rescatados estarían siendo registrados con identidades distintas a las originales.

Asimismo, se reportaron denuncias sobre presuntos casos de abuso sexual y de intentos de sustracción de menores en hospitales y centros de atención habilitados tras el desastre.

Ante esta situación, diversas organizaciones solicitaron reforzar los sistemas de identificación y protección infantil en los campamentos. Además, la abogada Luciana Minassian advirtió sobre publicaciones sospechosas en plataformas de compraventa que podrían estar relacionadas con redes de trata de menores.