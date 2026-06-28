Bebé nace entre escombros en Venezuela y se convierte en símbolo de esperanza

El nacimiento ocurrió en el estado La Guaira, una de las zonas más afectadas por la tragedia que atraviesa Venezuela, en medio de las labores de rescate.

Una mujer gestante entró en labor de parto durante el proceso de búsqueda entre los restos de infraestructura colapsada.

Tras varias horas de trabajo, los rescatistas lograron asistir con éxito el parto, salvando la vida de la madre y el bebé.

El hecho se volvió viral y ha sido interpretado como un mensaje de esperanza en medio de la emergencia que vive el país.