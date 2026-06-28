Venezuela: réplica de magnitud 4.4 sorprende a rescatistas durante labores de búsqueda

Una réplica de magnitud 4.4 sorprendió a un grupo de rescatistas que realizaba labores de búsqueda de sobrevivientes en Venezuela. El movimiento ocurrió durante la madrugada y generó momentos de tensión entre los equipos de emergencia.

Según reportes oficiales, el sismo se sintió con fuerza en varios distritos, lo que obligó a los rescatistas a ponerse a buen recaudo mientras evaluaban las condiciones de seguridad en la zona.

Las autoridades informaron que, desde los terremotos que afectaron al país, se han registrado más de 300 réplicas, situación que mantiene en alerta a la población y dificulta las labores de búsqueda.

Además, las constantes réplicas han provocado el colapso de estructuras que ya presentaban daños, incrementando el riesgo para los rescatistas que continúan trabajando en la localización de sobrevivientes.