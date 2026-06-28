Bombero peruano que viajó a Venezuela relata cómo fue el rescate de una mujer atrapada por 86 horas

El bombero peruano Carlos Gallardo, integrante del equipo USAR, relató cómo fue el rescate de una mujer de 60 años que permaneció atrapada durante 86 horas bajo los escombros de un edificio colapsado en La Guaira, Venezuela.

El rescatista explicó que la sobreviviente fue ubicada mediante una búsqueda electrónica, canina y física. Tras confirmar su ubicación, el equipo inició un trabajo minucioso para llegar hasta ella sin provocar nuevos derrumbes.

Gallardo indicó que la mujer se encontraba a una profundidad de entre cuatro y cinco metros, por lo que fue necesario retirar cuidadosamente los escombros junto a brigadas de rescate de El Salvador y Venezuela.

Finalmente, destacó la fortaleza de la sobreviviente y reafirmó el compromiso del equipo USAR de continuar las labores de búsqueda en las zonas afectadas. "Salvar una vida es salvar a la humanidad", expresó.