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28/06/2026

Llegó a Venezuela 14 toneladas de ayuda humanitaria enviadas por Perú

Un avión de la Fuerza Aérea del Perú trasladó alimentos, carpas, camas de campaña y equipos para bomberos con el objetivo de apoyar a las familias afectadas por los recientes terremotos.



Un avión de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) aterrizó la tarde del domingo en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, en Caracas, transportando 14 toneladas de ayuda humanitaria destinadas a las víctimas de los terremotos que afectaron a Venezuela. El vuelo partió desde Lima y completó el recorrido en aproximadamente seis horas.

La carga enviada por el Gobierno Peruano está compuesta principalmente por carpas, camas de campaña, alimentos no perecibles y equipamiento especializado para los bomberos y rescatistas que realizan labores de búsqueda, rescate y atención en las zonas más afectadas por los movimientos sísmicos.

Antes del despegue, el coronel Juan Carlos Vásquez Acosta, de la Fuerza Aérea del Perú, explicó a Panamericana Televisión que la ayuda busca atender las necesidades más urgentes de la población damnificada y fortalecer el trabajo de los equipos de emergencia que continúan desplegados en el país.

SOLIDARIDAD CON VENEZUELA

Con este envío, el Perú expresó su solidaridad con el pueblo venezolano frente a la emergencia provocada por los terremotos registrados hace algunos días en Caracas y reafirmó su compromiso de colaborar con las acciones de asistencia humanitaria para contribuir a la recuperación de las comunidades afectadas.


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