Venezuela sigue temblando: se registran más de 300 réplicas tras doble terremoto

Venezuela continúa enfrentando las consecuencias del doble terremoto que sacudió al país el pasado miércoles. Además de los graves daños ocasionados por los sismos, las autoridades han registrado más de 300 réplicas, lo que mantiene en constante alerta a la población y dificulta las labores de búsqueda y rescate en las zonas más afectadas.

Desde Caracas, el periodista Seir Contreras describió un panorama crítico, con hospitales desbordados, restricciones de acceso a las áreas de emergencia, reportes de saqueos y el temor de que el número de víctimas continúe aumentando. Según explicó, las escenas que se viven en el terreno son cada vez más desgarradoras y reflejan la magnitud de la tragedia que atraviesa el país.

El comunicador señaló que las réplicas continúan produciéndose con pocos minutos de diferencia, generando incertidumbre entre los ciudadanos. "Estás sentado y sentís que se mece; no sabés si estás mareado o está temblando. Inmediatamente alguien confirma que es una réplica", relató, al explicar el clima de tensión permanente que viven los venezolanos desde el desastre.

BALANCE DE VÍCTIMAS

Respecto al balance de víctimas, Contreras indicó que las cifras oficiales permanecen en constante actualización y advirtió que podrían incrementarse conforme avancen las labores de rescate. Mientras tanto, los equipos de emergencia continúan removiendo escombros en busca de sobrevivientes, en medio de una de las mayores catástrofes naturales registradas en Venezuela en los últimos años.