Terremotos en Venezuela: continúan labores de rescate y llega ayuda internacional

La cifra de víctimas mortales por los terremotos que sacudieron Venezuela continúa en aumento. Según informó el periodista venezolano Roison Figuera desde el estado de La Guaira, hasta el momento se han registrado 1 430 personas fallecidas como consecuencia de los dos fuertes sismos ocurridos en el país.

En su reporte, el comunicador señaló que brigadas de rescate, bomberos y voluntarios mantienen intensas labores de búsqueda entre los escombros de viviendas y edificios colapsados, con la esperanza de encontrar sobrevivientes. Las tareas se desarrollan en medio de difíciles condiciones y con maquinaria especializada desplegada en las zonas de mayor afectación.

Paralelamente, la ayuda humanitaria procedente de distintos países del mundo comenzó a llegar a Venezuela para atender las necesidades más urgentes de los damnificados. Alimentos, medicinas, agua potable, insumos médicos y equipos de emergencia forman parte de los cargamentos enviados para apoyar la respuesta ante la tragedia.

AUTORIDADES EVALÚAN DAÑOS

Las autoridades continúan evaluando los daños ocasionados por los terremotos, mientras miles de familias permanecen en albergues temporales o a la intemperie tras perder sus viviendas. La comunidad internacional mantiene las muestras de solidaridad con el pueblo venezolano, en una de las emergencias más graves registradas en los últimos años.