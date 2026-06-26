Réplicas y restricciones marcan la emergencia por terremotos en Venezuela

La periodista Carolina Bigott informó desde Caracas que una réplica de magnitud 4.7 volvió a sentirse durante la noche. El movimiento obligó a decenas de vecinos a salir nuevamente de sus viviendas por temor a nuevos derrumbes.

La corresponsal señaló que brigadas de rescate de al menos siete países trabajan en la remoción de escombros, principalmente en el estado de La Guaira. Las labores continúan porque aún habría personas desaparecidas.

Bigott también indicó que las autoridades restringieron el ingreso a La Guaira. Desde este sábado solo podrán acceder efectivos de seguridad y personal autorizado, mientras la prensa internacional tendrá acceso limitado.

CAMPAMENTOS IMPROVISADOS

Asimismo, explicó que muchas familias permanecen en campamentos improvisados por miedo a regresar a sus viviendas. Agregó que la ayuda humanitaria proviene, en su mayoría, de ciudadanos, empresas privadas y equipos internacionales.