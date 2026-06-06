Segunda Vuelta Electoral: peruanos residentes en Nueva Zelanda ya empezaron a votar

Mañana, 7 de junio, todos acudiremos a las urnas para elegir al presidente del país, en una segunda vuelta, entre Keiko Fujimori Higuchi (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez Palomino (Juntos por el Perú).

Pero por la diferencia horaria, los comicios ya se han iniciado en algunas naciones del mundo. Ese es el caso de Nueva Zelanda, donde la jornada empezó este sábado, 6 de junio, a las 2:00 p.m. (hora peruana).

LOCALES DE VOTACIÓN

Más de un millón 200 mil peruanos residentes en el extranjero están habilitados para sufragar; en Nueva Zelanda son unos 841 compatriotas, y se han habilitado dos locales de votación, en Auckland y Wellington.

Otros países donde también votarán este sábado en la segunda vuelta de las Elecciones 2026 son: Australia (4:00 p.m.), Corea del Sur (5:00 p.m.), Japón (5:00 p.m.), Singapur (6:00 p.m.) y China (6:00 p.m.).