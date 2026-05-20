Peruanos caminan largos tramos por crisis en Bolivia

La crisis social y política en Bolivia continúa agravándose debido a los constantes bloqueos de carreteras realizados por transportistas y grupos de protesta. Esta situación también afecta a ciudadanos peruanos que permanecen en territorio boliviano y que, ante la imposibilidad de movilizarse en vehículos, se ven obligados a caminar largos tramos para poder salir del país.

Un equipo de Panamericana Televisión llegó hasta la zona fronteriza de Desaguadero y encontró a varios compatriotas intentando retornar al Perú en medio de las dificultades. Incluso, uno de los ciudadanos peruanos tuvo que trasladarse en bicicleta desde La Paz debido a la paralización del transporte. Según relató, la situación en Bolivia es crítica por la escasez de alimentos básicos como pollo, carne y huevos.

Los bloqueos también han provocado el colapso del transporte de carga. Más de 1500 camiones permanecen varados en distintas carreteras del país altiplánico, generando pérdidas económicas y problemas de abastecimiento en varias ciudades. Los manifestantes mantienen cerradas diversas rutas estratégicas como medida de presión contra el gobierno boliviano.

PIQUETES ACTIVOS

A dos semanas del inicio de las protestas, ya se reportan 47 piquetes activos en distintas regiones de Bolivia. La tensión política contra el presidente Rodrigo Paz continúa creciendo mientras se registran enfrentamientos con la Policía y aumenta la preocupación internacional ante el riesgo de una mayor escalada de violencia en el país vecino.