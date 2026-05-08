“Pequeño J” busca excarcelación: Abogado asegura que es inocente del triple homicidio en Argentina

El abogado argentino Lucas Contreras, defensa legal de Tony Janssen, conocido como “Pequeño J”, habló en exclusiva con Panamericana Televisión y aseguró estar convencido de la inocencia de su patrocinado, investigado por el caso de triple homicidio que ha generado gran repercusión en Perú y Argentina. Según explicó el letrado, la familia del acusado se contactó con él hace aproximadamente dos semanas para asumir la defensa del joven en territorio argentino.

Contreras, quien cuenta con más de 15 años de experiencia en derecho penal, detalló que el primer contacto con Janssen se realizó el pasado martes 5 mediante una videollamada por Zoom. Posteriormente, pudo visitarlo en el Complejo Penitenciario Marcos Paz, donde —según indicó— encontró al investigado estable y dispuesto a participar activamente en el proceso judicial. “Lo vi con ganas de intervenir en la causa y de estar de forma activa”, declaró el abogado.

La defensa también reveló que recomendó a Tony Janssen no brindar declaraciones en una primera etapa del proceso. Sin embargo, señaló que el joven manifestó su intención de declarar para sostener su inocencia frente a las acusaciones. En ese contexto, el equipo legal viene solicitando una declaración ampliatoria para que el investigado pueda presentar su versión de los hechos.

Además, Lucas Contreras cuestionó los testimonios de otros coimputados que vinculan a “Pequeño J” con el lugar donde ocurrió el crimen, poniendo en duda la consistencia de dichas declaraciones dentro de la investigación.

DEFENSA DE “PEQUEÑO J” PRESENTA PEDIDO DE EXCARCELACIÓN

El abogado de Tony Janssen informó que el estudio jurídico Contreras Alderete presentó una solicitud de excarcelación, recurso que fue ingresado oficialmente este viernes por la tarde. Asimismo, adelantó que este sábado acudirá nuevamente al penal junto a su equipo legal para entregar medidas probatorias, revisar pericias y definir una estrategia de defensa conjunta con el investigado.