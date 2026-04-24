Sobreviviente de Hamás revela el infierno de más de 700 días en cautiverio

En exclusiva, la Unidad de Investigación de Panamericana Televisión obtuvo el testimonio de uno de los sobrevivientes del secuestro perpetrado por el grupo terrorista Hamás en Medio Oriente, revelando detalles impactantes sobre su cautiverio y las condiciones inhumanas en las que vivió.

Eitan Horn formó parte de los 251 rehenes que Hamás mantuvo en cautiverio en túneles tras el ataque del 7 de octubre de 2023, uno de los episodios más violentos del conflicto en la región.

El ciudadano israelí de origen argentino permaneció más de 700 días secuestrado, soportando condiciones extremas. Fue capturado junto a su hermano tras los ataques contra Israel, iniciando un periodo marcado por la violencia y la incertidumbre.

“La mayoría del tiempo lo pasábamos en silencio. Nos bañábamos una vez por semana con agua sucia. Estuve incluso tres meses sin bañarme. Había maltrato físico, maltrato mental y violencia sexual”, relató el sobreviviente, describiendo el nivel de sufrimiento al que fue sometido durante su encierro.

SECUELAS DE POR VIDA

Tras recuperar su libertad, Eitan Horn aún enfrenta las secuelas del trauma vivido, asegurando que su vida cambió completamente. A pesar de ello, dejó un mensaje: “Elijo seguir creyendo en la paz y en la humanidad”.