Torero peruano Andrés Roca Rey sufre cornada durante ruedo en Sevilla

Nuestro compatriota fue trasladado de urgencia a una clínica tras una herida en el muslo durante la Feria de Abril.

El torero peruano Andrés Roca Rey sufrió una cornada de pronóstico “muy grave” durante una corrida en la Plaza de toros de la Maestranza, en el marco de la Feria de Abril. El incidente ocurrió cuando el diestro ingresaba a matar al quinto toro, momento en el que el animal lo embistió de forma sorpresiva.

Según el parte médico emitido por el cirujano José María Mulet, el peruano presenta una herida en el muslo derecho con dos trayectorias que suman 35 centímetros. La lesión afectó músculos importantes como el vasto interno y el sartorio, además de comprometer el paquete vásculo-nervioso femoral, aunque sin provocar daño vascular directo.

El equipo médico lo intervino durante más de una hora para controlar la hemorragia y estabilizar la lesión, realizando procedimientos de limpieza, hemostasia y drenaje. Posteriormente, Andrés Roca Rey fue trasladado a la Clínica Viamed, donde permanece bajo observación especializada.

OTRO INCIDENTE EN MISMO RUEDO

El percance ocurrió ante una plaza llena, en una jornada en la que también participaron José María Manzanares y Javier Zulueta. Tras la cogida, Manzanares se encargó de dar muerte al toro, mientras que al peruano se le concedieron dos orejas de manera simbólica. El hecho se suma a otro incidente reciente en el mismo ruedo, donde Morante de la Puebla también sufrió una grave cornada días atrás.