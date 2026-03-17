Trump asegura que Estados Unidos podría “tomar Cuba” en medio de crisis y negociaciones

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha generado controversia al afirmar que podría “tener el honor de tomar Cuba”, en medio de una severa crisis económica y energética que atraviesa la isla. Sus declaraciones se dan en un contexto de creciente presión sobre el gobierno cubano y el inicio de negociaciones entre ambos países.

La situación en Cuba, liderada por Miguel Díaz-Canel, se ha agravado por la escasez de combustible y los apagones generalizados, producto de restricciones en el suministro de petróleo. Este escenario ha obligado al régimen a buscar una salida política mediante el diálogo con Estados Unidos, aunque bajo condiciones de respeto a su soberanía.

El conflicto entre ambos países tiene raíces históricas que se remontan a la Revolución Cubana liderada por Fidel Castro, que marcó el inicio del régimen socialista en la isla en plena Guerra Fría. Desde entonces, Cuba ha tenido una influencia significativa en movimientos políticos y guerrilleros en América Latina, lo que consolidó su papel en la geopolítica regional.

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Analistas advierten que, aunque el castrismo se encuentra debilitado, el desenlace es incierto. Mientras Washington presiona por cambios políticos, La Habana insiste en mantener su modelo. En ese contexto, el mapa político de la región podría experimentar cambios importantes en las próximas semanas, dejando abierta la interrogante sobre si este proceso marcará el fin del régimen socialista cubano.