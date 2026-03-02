Carmen Alvarado sobre bloqueo del estrecho de Ormuz: “Vamos a ver cuál será la postura de China”

En entrevista con 24 Horas Edición Central, la periodista y analista internacional Carmen Alvarado se pronunció sobre la escalada del conflicto en Medio Oriente tras la operación militar de Estados Unidos en Irán que terminó con la muerte del ayatolá Alí Jameneí. Según explicó, a partir de ese hecho las fuerzas revolucionarias iraníes iniciaron una serie de ataques contra bases norteamericanas e israelíes en la región.

Alvarado detalló que, en medio de las tensiones, una embarcación petrolera fue incendiada y posteriormente se produjo el bloqueo del estrecho de Ormuz, paso estratégico para el comercio energético global. Esta vía marítima es considerada clave, ya que por allí transita aproximadamente el 20% del crudo que se comercializa en el mundo.

La especialista subrayó que el país más afectado podría ser China, principal comprador del petróleo que circula por esta ruta marítima. “Vamos a ver cuál será la posición de China”, señaló, al advertir que el gigante asiático tendrá que evaluar sus próximos pasos frente a un eventual cierre prolongado del estrecho de Ormuz.

IMPACTO EN EL MERCADO

Asimismo, indicó que la situación podría generar repercusiones a nivel internacional, especialmente en los mercados energéticos. Un bloqueo sostenido del estrecho de Ormuz podría disparar el precio del crudo y provocar un efecto dominó en la economía global, incrementando la incertidumbre en un contexto ya marcado por la inestabilidad geopolítica.