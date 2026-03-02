Peruanos en Israel viven bajo alerta máxima: se refugian en búnkeres ante ataques iraníes

Alrededor de cinco mil peruanos residen actualmente en Medio Oriente, de los cuales unos 3,500 viven en Israel. En medio del fuego cruzado y las recientes ofensivas atribuidas a Irán, muchos de ellos se han visto obligados a resguardarse en refugios antimisiles, especialmente en ciudades como Tel Aviv, donde las alarmas se activan constantemente ante posibles ataques.

Una de las compatriotas es Andrea Bisso, quien mostró en tiempo real cómo se vive la tensión. “En este momento nos acaban de alertar que Irán está mandando otro ataque masivo, así que nos estamos dirigiendo al refugio. Entran 500 personas y tenemos cocina, ducha y baño”, relató mientras descendía a la estructura subterránea construida con puertas de acero y material antimisiles.

Según explicó, las alertas llegan directamente a los teléfonos celulares y existen aplicaciones que indican la ubicación de los refugios más cercanos. “Lo ideal es quedarte en casa y saber dónde ir porque no hay mucho tiempo. Tengo seis minutos y es suficiente para venir y entrar al refugio”, detalló. Afortunadamente, hasta el momento no se han reportado ciudadanos peruanos afectados en Tel Aviv ni en Jerusalén.

RESCATAN A FAMILIA PERUANA

Por su parte, la Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú informó que una familia de diez peruanos fue rescatada de Jerusalén tras quedar varada. La evacuación se coordinó a través de la embajada peruana en Egipto. En tanto, otros mil connacionales permanecen en países como Emiratos Árabes Unidos, Catar y Jordania, donde también se han registrado episodios de tensión por las ofensivas en la región.