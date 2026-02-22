Abaten a 'El Mencho': líder del Cártel Jalisco Nueva Generación era el capo más buscado por EE.UU.

El líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", fue abatido este domingo durante un operativo de fuerzas federales en el municipio de Tapalpa, ubicado a 130 kilómetros al sur de Guadalajara, según confirmaron a EFE fuentes del Gobierno de México.

Dicho operativo, que derivó en enfrentamientos armados en la región, representa uno de los golpes más significativos contra el crimen organizado en los últimos años.

Capo más buscado con recompensa millonaria

Oseguera Cervantes, de 56 años, era considerado uno de los delincuentes más buscados por autoridades mexicanas y estadounidenses. Estados Unidos ofrecía hasta 15 millones de dólares por información que condujera a su captura o condena, acusándolo de encabezar un "reinado de terror" en México y de destruir "innumerables vidas" con el tráfico de fentanilo. Washington había incluido al CJNG en su lista de organizaciones terroristas desde el año pasado .

Ola de violencia tras operativo

Tras la acción federal, se registraron diversos bloqueos carreteros y quema de vehículos y negocios en Jalisco y otros estados del país como represalia del grupo criminal. En imágenes difundidas por medios y redes sociales se observan vehículos incendiados y columnas de humo en Jalisco, Michoacán, Colima, Nayarit, Aguascalientes y Tamaulipas, así como negocios quemados en Guanajuato. El gobierno de Jalisco activó el código rojo y suspendió el transporte público en diversas zonas para proteger a la ciudadanía .

Investigan a posibles sucesores tras caída

Con la muerte de "El Mencho", las autoridades mantienen un amplio despliegue de seguridad en la zona mientras no se descartan más detenciones. Su hijo, Rubén Oseguera González, alias "El Menchito", quien era señalado como su sucesor natural, fue extraditado a Estados Unidos y condenado a cadena perpetua. Analistas señalan que figuras como Juan Carlos Valencia González, alias "El 03", hijastro de Oseguera, podrían disputarse el liderazgo del cártel en una posible lucha interna por el control de la organización criminal.