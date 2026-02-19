Argentina: fuertes protestas en segundo debate por reforma laboral

La huelga general convocada por los principales sindicatos contra la reforma laboral promovida por el Gobierno de Javier Milei afecta este jueves a gran parte de Argentina, en una jornada marcada por movilizaciones y un amplio despliegue de seguridad.

Desde tempranas horas, decenas de trabajadores se dirigen hacia el Congreso de la Nación Argentina, en el centro de Buenos Aires, donde se debate el proyecto legislativo que plantea modificaciones en las condiciones laborales del país. El recinto permanece acordonado por fuerzas de seguridad.

La medida de fuerza ha generado severas interrupciones en el transporte. No operan trenes, vuelos, el metro ni la mayoría de las líneas de autobuses, lo que ha provocado una significativa reducción de la actividad en distintos sectores.

DETENIDOS

Según informó el periodista Leo Martínez, el debate parlamentario se ha extendido por más de diez horas. Además, indicó que hasta el momento se reportaron 12 personas detenidas en el contexto de las protestas y señaló que el oficialismo contaría con los votos necesarios para la eventual aprobación de la norma.