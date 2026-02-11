Papa León XIV se reunirá con presidente Jerí en el Vaticano el próximo 11 de mayo

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que el Vaticano confirmó la concesión de una audiencia del Papa León XIV al presidente de la República, José Jerí, para el próximo lunes 11 de mayo.

La Cancillería difundió la noticia a través de su cuenta oficial en la plataforma X, con el hashtag #ElPapaEsPeruano. Según el comunicado, la ocasión servirá para que Jerí Oré extienda la invitación al pontífice y el sentir del pueblo peruano ante su llegada.

"El Vaticano confirmó que Su Santidad el Papa León XIV concedió audiencia al presidente de la república José Jerí, para el 11 de mayo próximo. La ocasión serviría para que el jefe de Estado transmita, personalmente, la invitación y le comparta el fervor con el que el pueblo peruano espera su visita", señala el post.

Visita antes de fin de año

La Conferencia Episcopal Peruana (CEP) informó previamente que el Papa León XIV llegaría al Perú entre noviembre y diciembre de este año, tras la reciente visita de los obispos peruanos al Vaticano.

Voceros de la CEP indicaron que la visita papal está asegurada en un 80% y que actualmente se encuentra en proceso diplomático y organizativo. La invitación oficial ya fue cursada tanto por las autoridades peruanas como por la propia Conferencia Episcopal.