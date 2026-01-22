Policía saca su arma y amenaza de muerte a vecino durante discusión en Chiclayo

Gran indignación ha generado en Chiclayo el accionar de un comandante de la Policía Nacional del Perú (PNP), quien durante una acalorada discusión con vecinos de la urbanización Santuario, sacó su arma de fuego y realizó un disparo.

El efectivo fue identificado como Alejandro Medrano Barrera, comandante de la PNP y médico del Hospital de la Sanidad Policial, quien perdió el control mientras discutía con sus vecinos. Según se aprecia en imágenes difundidas, saca su arma y dispara, cuya bala por poco impacta en uno de los residentes.

En los videos se observa cómo el policía y uno de los vecinos intercambian palabras, hasta que el comandante desenfunda su arma y efectúa un disparo, que milagrosamente no impactó en el cuerpo de la víctima. Posteriormente, habría continuado con amenazas de muerte, generando pánico entre los presentes.

La víctima denunció que, tras el primer disparo, el comandante le apuntó directamente a la cabeza y lo amenazó con matarlo. Por su parte, según la versión preliminar de la PNP, la discusión se habría originado luego de que algunos vecinos insultaran verbalmente a la esposa del oficial, versión que fue rechazada por los agraviados.

INVESTIGACIÓN CONTRA COMANDANTE

Sobre el caso, el jefe de la Región Policial Lambayeque, general Luis Bolaños Melgarejo, informó que Alejandro Medrano Barrera fue detenido y posteriormente liberado, mientras las investigaciones continúan para esclarecer los hechos ocurridos.