Europa refuerza presencia militar en Groenlandia ante amenazas de Estados Unidos

La creciente escalada en torno a Groenlandia, un extenso territorio ártico bajo soberanía de Dinamarca, registra nuevos hitos en medio de las reiteradas expresiones del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre su intención de adquirir o ejercer control sobre la isla estratégica. Trump ha defendido en varias ocasiones —incluidas recientes declaraciones públicas— la relevancia de Groenlandia para los intereses de seguridad de Estados Unidos y ha insistido en que «conseguirla de un modo u otro» es fundamental, un planteamiento que ha generado preocupación internacional.

Despliegue europeo y aperturas diplomáticas en Groenlandia ante la presión estadounidense

En respuesta a esta situación, varios miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) han anunciado o iniciado el envío de personal militar a Nuuk, la capital groenlandesa. Francia confirmó que reforzará su contingente con medios terrestres, aéreos y navales para formar parte de una misión europea que refuerce la vigilancia y la cooperación en el Ártico, mientras que Alemania, Suecia y Noruega también han comprometido fuerzas para tareas de reconocimiento y apoyo conjunto con las autoridades danesas.

Canadá y Francia, por su parte, han avanzado en la apertura de consulados en Nuuk, una señal diplomática que busca consolidar relaciones más estrechas con las autoridades groenlandesas y subrayar el respaldo a la soberanía del territorio en el contexto de la creciente tensión. Esta movida se enmarca dentro de una estrategia más amplia para afianzar la presencia institucional y facilitar la coordinación entre países aliados frente a los escenarios geopolíticos que plantea la competencia por el Ártico.

La situación ha tensado las relaciones entre Washington y Copenhague, que mantiene firmes garantías sobre la integridad territorial de Groenlandia. Funcionarios daneses y groenlandeses han reiterado que la isla no está en venta ni sujeto a cesión unilateral, y han llamado a respetar los acuerdos internacionales vigentes y el marco de defensa colectiva que ofrece la OTAN.