Ecuador: Revelan presuntos vínculos de empresa familiar de Daniel Noboa con envío de droga a Europa

Una investigación internacional del Proyecto de Denuncia de la Corrupción y el Crimen Organizado (OCCRP), reveló que contenedores de banano despachados por la empresa Noboa Trading CO. TCN S.A., perteneciente a la familia del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, habrían sido utilizados para el envío de droga a Europa entre 2020 y 2021.

La investigación, que cuenta con documentos confidenciales y y chats encriptados, detalla que traficantes de los Balcanes afirmaban en sus comunicaciones tener acceso exclusivo a los contenedores de la exportadora ecuatoriana en el puerto de Guayaquil.

Asimismo, la empresa es señalada de estar relacionada con incautaciones en Ecuador que acumulan cerca de 700 kilos de cocaína, entre el 2020 y el 2022.

Cabe precisar que, hasta el momento, no existe ninguna sentencia judicial firme por este caso ni tampoco se ha podido evidenciar la presunta participación del presidente Noboa o de su familia.