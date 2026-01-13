¿Qué busca Donald Trump con su autoproclamación como presidente de Venezuela?

Donald Trump volvió a colocar a América Latina en el centro de su agenda política al republicar en sus redes sociales una imagen de un perfil de Wikipedia en el que aparece descrito como “presidente interino de Venezuela”. La publicación, difundida con tono irónico, no tiene sustento legal ni reconocimiento internacional, pero fue utilizada por el propio mandatario estadounidense para reforzar un mensaje político dirigido tanto a su electorado como a los gobiernos de la región.

El gesto ocurrió en paralelo a una intensa actividad comunicacional de Trump sobre Venezuela y el Caribe. En ese mismo marco, el presidente estadounidense también ha compartido mensajes en los que menciona de manera provocadora a su secretario de Estado, Marco Rubio, insinuando que podría llegar a ser “presidente de Cuba”, una frase que fue interpretada como una advertencia simbólica hacia La Habana más que como una propuesta real.

Trump y su ofensiva discursiva sobre América Latina

La difusión del supuesto cargo de “presidente interino de Venezuela” forma parte de una estrategia de presión política basada en el impacto mediático y la construcción de narrativas. Al apropiarse simbólicamente del poder sobre un país clave como Venezuela, Trump busca proyectar la idea de que Estados Unidos dirige el reordenamiento político de la región, enviando señales de fuerza tanto a aliados como a gobiernos que mantienen una postura crítica frente a Washington.

Este enfoque se extiende a otros países de América Latina, como Colombia y México, que han sido mencionados en advertencias públicas del mandatario. En ese escenario, Cuba aparece como una pieza sensible, dado su histórico vínculo con Venezuela. La retórica de Trump apunta a debilitar los ejes políticos que han sostenido a los gobiernos de Caracas y La Habana, generando un clima de incertidumbre regional sin necesidad de recurrir, por ahora, a nuevas acciones directas.