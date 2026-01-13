Campaña de reclutamiento militar en Francia: buscan jóvenes entre 18 a 25 años

Bajo el lema ‘En cualquier momento y en cualquier lugar’, el Gobierno de Francia encabezado por Emmanuel Macron decidió iniciar una campaña de reclutamiento militar, la cual busca a jóvenes entre 18 a 25 años.

El objetivo de esta iniciativa busca animar a los ciudadanos que comprendan las edades mencionadas a que puedan unirse de inmediato al Ejército, Marina o Fuerza Aérea del país, y así estar preparados ante cualquier tipo de conflicto.

SERÁN RECOMPENSADOS

Los jóvenes que logren pasar las pruebas necesarias y lleguen a ser reclutados tendrán una serie de beneficios, los cuales serán destinados por el Gobierno de Macron. Se ofrecerán remuneraciones, alojamiento y formación académica.

Si los ciudadanos franceses de 18 a 25 años desean participar en la campaña de reclutamiento, deberán presentar su solicitud hasta abril, para que se realice la evaluación correspondiente y se obtengan los resultados finales entre setiembre y noviembre de este 2026.