Óscar Pérez sobre situación en Venezuela: "Hemos pasado de un dictador a una transición"

El presidente de la ONG Unión Venezolana en el Perú, Óscar Pérez, se pronunció tras cumplirse una semana de la caída del dictador Nicolás Maduro, producto de una operación militar de Estados Unidos en tierras venezolanas.

En declaraciones para 24 Horas Mediodía, el ciudadano extranjero precisó que sus compatriotas en el país caribeño se mantienen a la expectativa de que la administración de Donald Trump lleve a cabo el proceso de transición.

"Tan solo ha transcurrido una semana de la captura de Nicolás Maduro y pareciera que fuese una eternidad. Hemos pasado de tener a un dictador en el poder a un gobierno de transición que de seguro nos va a llevar en el marco de lo que establece la propia Constitución de Venezuela", dijo.

SOBRE DELCY RODRÍGUEZ

Pese a ello, Pérez Torres indicó que el gobierno interino de Delcy Rodríguez aún no ha evidenciado gestos claros de su compromiso con la transición democrática en Venezuela tras la caída de Maduro Moros.