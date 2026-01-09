¿Cuáles son los cárteles de la droga en México? Seis dominan el mapa del narcotráfico

El reciente anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre una posible ofensiva terrestre contra organizaciones del narcotráfico volvió a poner en el centro del debate a las principales estructuras criminales que operan en México. En una entrevista con Fox News, el mandatario adelantó que se evalúan nuevas acciones militares, lo que activó un escenario de incertidumbre y alerta en territorio mexicano ante un eventual escalamiento del conflicto.

De acuerdo con la información difundida por la cadena estadounidense, son seis los grupos que concentran la atención de Washington: los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, del Noreste, la Nueva Familia Michoacana, Unidos y del Golfo. Estas organizaciones controlan distintas zonas del país y, al mismo tiempo, mantienen disputas entre sí por rutas, territorios y mercados, lo que ha generado una violencia persistente en varias regiones.

Cárteles de la droga en México: las seis organizaciones que Estados Unidos tiene en la mira

El analista mexicano Ernesto López Portillo, coordinador del programa de seguridad ciudadana de la Universidad Iberoamericana de Ciudad de México, advirtió que una intervención directa de Estados Unidos podría provocar una reacción armada por parte de estas estructuras ilegales. Además, sostuvo que el país norteamericano es el principal consumidor de drogas a nivel mundial, seguido por Brasil, lo que —a su juicio— revela que el problema no se limita únicamente a la producción o al tráfico desde México.

Para López Portillo, el planteamiento de Trump tendría motivaciones que van más allá de la lucha contra el narcotráfico. En ese contexto, el especialista remarcó que cualquier acción militar externa podría agravar la situación de seguridad interna en México, donde ya existe una compleja dinámica de enfrentamientos entre cárteles y fuerzas del orden.