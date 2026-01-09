Donald Trump anuncia que recibirá a opositora venezolana María Corina Machado “la semana que viene”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que la líder opositora venezolana y ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, viajará a Washington la próxima semana para sostener un encuentro con él, según declaró en una entrevista con Fox News. Trump afirmó que espera saludarla y se mostró complacido con la idea de recibirla en la Casa Blanca tras los recientes acontecimientos políticos en Venezuela.

El mandatario también destacó la liberación de presos políticos en Venezuela como un signo de cooperación entre Caracas y Washington, aunque puntualizó que descartaba una nueva ola de ataques militares tras estos gestos. Pese a ello, subrayó que la presencia de buques estadounidenses en el mar Caribe se mantiene como parte de la estrategia de seguridad regional.

Expectativas y contexto de la reunión entre Trump y Machado

En días recientes Machado manifestó en medios estadounidenses que consideraría un gesto simbólico ofrecer su Premio Nobel a Trump por su papel en el proceso político venezolano, un ofrecimiento que el presidente calificó como un “gran honor”. Sin embargo, el Comité Nobel aclaró que no es posible transferir o compartir el galardón fuera de sus procedimientos establecidos.

La cita se produce en un contexto de transición política en Venezuela, luego de que fuerzas estadounidenses capturaran al expresidente Nicolás Maduro en una operación militar que ha generado amplio debate internacional. Aunque Trump alabó los avances, analistas señalan que el encuentro con Machado podría tener múltiples propósitos: reafirmar la influencia de Estados Unidos en la región, discutir futuros pasos democráticos en Venezuela y abordar aspectos económicos, incluidos intereses relacionados con el sector petrolero.