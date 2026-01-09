Pedro Yaranga: “Es imposible que Donald Trump desaparezca las organizaciones criminales”

Con el propósito de erradicar plenamente la venta de droga en Estados Unidos y diversos países de Latinoamérica, el presidente de la nación norteamericana, Donald Trump, reveló que realizará operativos para eliminar a las organizaciones criminales que se dedican a la venta de sustancias ilícitas.

Ante esta situación, el especialista en seguridad integral, Pedro Yaranga, saludó la iniciativa que tiene el mandatario; sin embargo, consideró que es complicado que la promesa que le ha hecho al mundo termine de concretarse.

“La intervención a los cárteles no es tan fácil como la detención de (Nicolás) Maduro, porque operan como si fueran una guerrilla, paran en un sitio y se van para otro (…) De la noche a la mañana, veo imposible que (Donald Trump) pueda desaparecer a estas organizaciones criminales (de narcotráfico)”, declaró.

SON EL MAYOR CONSUMIDOR DE DROGA DEL MUNDO

De acuerdo a varios especialistas, Estados Unidos es considerado el país con mayor consumo de droga del mundo. Además, indican que los cárteles de Jalisco y Sinaloa son aquellas organizaciones que envían sustancias ilícitas al territorio norteamericano.