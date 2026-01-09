EE.UU. afirma que no permitirá "que el hemisferio occidental sea base de operación para adversarios"

A través de su cuenta oficial de X, la Embajada de los Estados Unidos publicó un breve comunicado en el cuál precisó que el país norteamericano se encuentra "en guerra contra las organizaciones del narcotráfico" y no con Venezuela, en referencia a la última operación militar en dicho país que terminó con la captura del dictador Nicolás Maduro.

En el mismo comunicado, la embajada norteamericana señaló que no permitirá que el "hemisferio occidental sea una base de operación para los adversarios, competidores y los rivales de Estados Unidos".

ESPECIALISTA OPINA

Al respecto, 24 Horas Mediodía consultó sobre este tema con Anthony Rolando Medina Rivas plata, profesor de Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNSM).

El especialista señaló a nuestro medio que este comunicado de la Embajada estadounidense pone en evidencia el interés del gobierno de Donald Trump por limitar la presencia de países como China, Rusia e Irán en el continente sudamericano.