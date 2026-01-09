Trump califica de "Estupidez" resolución del Senado que restringe acciones militares en Venezuela

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se pronunció luego que el Senado norteamericano aprobó una ley que limita las acciones militares que pueda tomar el mandatario en Venezuela, esto se da 5 días después del operativo que terminó con la captura de Nicolás Maduro.

Con la entrada en vigor de esta nueva ley, el presidente Trump ahora deberá una autorización expresa del Congreso antes de realizar cualquier otra operación militar en el país caribeño. No obstante, la norma no restringe acciones militares en otras naciones.

TRUMP CRITICA A QUIENES APOYARON RESOLUCIÓN

A través de sus redes sociales, el presidente estadounidense criticó a los republicanos que respaldaron dicha medida con sus votos y calificó de "estupidez" la restricción de operaciones militares en Venezuela.

"Esta votación obstaculiza enormemente la autodefensa y la seguridad nacional estadounidenses, impidiendo el ejercicio de la autoridad del presidente como Comandante en jefe. En cualquier caso, y a pesar de su estupidez, la Ley de Poderes de Guerra es inconstitucional y viola totalmente el Artículo II de la Constitución", publicó en su cuenta de Truth Social.