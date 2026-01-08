Diosdado Cabello reafirma lealtad a Maduro mientras negocia petróleo con Estados Unidos

En medio de una crisis política y económica sin precedentes, Venezuela exhibe una mezcla de discursos y acuerdos que parecen contradecirse. En Caracas, el dirigente chavista Diosdado Cabello volvió a aparecer en su programa televisivo para reafirmar la lealtad al proyecto revolucionario e insistir en el objetivo de recuperar la libertad del expresidente Nicolás Maduro, detenido en Estados Unidos tras una operación militar. Su intervención busca sostener la narrativa de resistencia entre los seguidores del chavismo, que enfrentan ahora cambios drásticos en la geopolítica del país.

Mientras tanto, desde Washington se avanzan anuncios concretos sobre el futuro del petróleo venezolano, un sector clave de la economía nacional. El gobierno de Estados Unidos informó que negociará la entrega de entre 30 y 50 millones de barriles de crudo venezolano para abastecer mercados internacionales, con la intención de que los ingresos se gestionen desde suelo estadounidense y, según declaraciones oficiales, se utilicen también para comprar bienes manufacturados producidos en Estados Unidos.

Acuerdos energéticos y tensiones discursivas

En Caracas, la presidenta interina Delcy Rodríguez ha reconocido públicamente la apertura a avanzar en relaciones comerciales con Estados Unidos en el rubro petrolero, con énfasis en la legalidad y beneficio mutuo. Esta postura marca un giro respecto al rechazo inicial explícito de una venta de petróleo a Estados Unidos, y refleja la complejidad de una transición que enfrenta presiones internas y externas.

Para analistas internacionales, este escenario ofrece múltiples oportunidades de negociación y reconfiguración del poder, aunque también genera tensiones entre los diferentes centros de poder venezolanos y con Washington. En este contexto, Estados Unidos mantiene recompensas económicas significativas por la captura de altos mandos del antiguo régimen, lo que refuerza su capacidad de presión en las negociaciones. La coexistencia de discursos oficiales de resistencia con hechos concretos como acuerdos energéticos muestra la dualidad de realidades que vive Venezuela en este momento.