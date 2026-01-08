Donald Trump destaca buena relación con Delcy Rodríguez y se quedará largo tiempo en Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó en una extensa entrevista con The New York Times que la supervisión estadounidense sobre Venezuela podría prolongarse más allá de un año, aunque evitó precisar un plazo concreto. Según destacó, “solo el tiempo dirá” la duración de la intervención, subrayando que Washington planea mantener una presencia prolongada para garantizar una transición política y la reconstrucción del país caribeño.

Trump también se refirió al manejo de los recursos energéticos venezolanos, indicando que Estados Unidos administrará la explotación del petróleo durante años como parte de su estrategia económica y de reconstrucción. Señaló que la gestión energética permitirá reducir precios del crudo y generar ingresos que, según él, podrían beneficiar tanto a Venezuela como a mercados internacionales.

Relación con el gobierno interino y comunicación con Delcy Rodríguez

El mandatario estadounidense evitó explicar por qué optó por reconocer a la actual presidenta interina, Delcy Rodríguez, como interlocutora principal tras la captura del expresidente Nicolás Maduro, aunque aseguró que las relaciones entre ambos gobiernos son “muy buenas” y que su secretario de Estado, Marco Rubio, mantiene conversaciones constantes con la dirigente venezolana.

Trump declinó comentar sobre un posible reenvío de tropas o condiciones específicas que motivarían una nueva intervención militar, señalando que por ahora la administración de Rodríguez “está dando todo lo que consideran necesario”. En ese contexto, también expresó su disposición a visitar Venezuela en el futuro cuando las condiciones lo permitan, sin detallar fechas.