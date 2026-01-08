Congreso de EE. UU. aprueba restricción a Trump para actuar militarmente en Venezuela

El Congreso de Estados Unidos aprobó por mayoría una norma que limita al presidente Donald Trump para realizar acciones militares en territorio venezolano, sin una autorización previa del Legislativo.

Esta medida se adopta días después de que fuerzas especiales estadounidenses, en coordinación con la CIA, ejecutaran un bombardeo en Venezuela que derivó en la captura del exdictador Nicolás Maduro y de su esposa, quienes actualmente se encuentran encarcelados en Estados Unidos.

Con la entrada en vigor de esta nueva ley, el presidente Trump deberá solicitar una autorización expresa al Congreso para cualquier operación militar dentro de Venezuela. No obstante, la norma no restringe acciones militares en otros territorios fuera del país sudamericano.

VOTOS DE LOS SENADORES

La votación en el pleno fue ajustada, con 52 votos a favor y 47 en contra. La disposición impide a Trump ordenar nuevas intervenciones militares en Venezuela, en el marco de las estrategias impulsadas por Washington en la lucha contra el narcotráfico.