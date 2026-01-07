Venezuela no envía crudo a China por quinto día consecutivo tras captura de Nicolás Maduro

Tras la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores el último sábado 3 de enero por Estados Unidos, se conoció que Venezuela ha suspendido por quinto día consecutivo el envío de crudo de petróleo a China, generando una preocupación en el país asiático.

En medio de este suceso, la vocera de Relaciones Exteriores de la nación, Mao Ning, recordó que las autoridades del territorio norteamericano han impuesto penalizaciones a la nación llanera, por lo que consideran que existiría un abuso de poder.

“Estados Unidos ha impuesto desde hace tiempo sanciones ilegales al sector petrolero venezolano y recientemente ha recurrido descaradamente a la fuerza contra Venezuela, asestando un duro golpe al orden económico y social del país”, declaró.

CONSIDERAN A VENEZUELA UN ESTADO SOBERANO

De acuerdo con Mao Ning, el Gobierno que preside el mandatario Xi Jinping considera a Venezuela como un Estado soberano, por lo que ningún otro país tiene la necesidad de intervenir en los asuntos internos que suceden en la nación.