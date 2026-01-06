Venezuela tras la captura de Maduro: ¿Por qué el chavismo sigue en el poder?

Han transcurrido apenas tres días desde que Estados Unidos lanzó una operación militar en Venezuela en la madrugada del 3 de enero que terminó con la captura del presidente Nicolás Maduro y su traslado a Nueva York para enfrentar cargos federales. La acción, que incluyó bombardeos en Caracas y otras zonas estratégicas, ha generado una convulsión política y social en el país caribeño y tensiones diplomáticas a nivel internacional.

En paralelo, Delcy Rodríguez, quien fuera vicepresidenta de Maduro y figura clave del chavismo, fue juramentada como presidenta interina ante la nueva Asamblea Nacional, respaldada tanto por sectores del oficialismo como por el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. Su ascenso se ha producido en medio de fuertes presiones internacionales y reclamaciones de respeto a la soberanía nacional por parte de sus detractores.

La administración del presidente Donald Trump ha dejado claro que espera cooperación de la nueva líder venezolana para avanzar en sus objetivos estratégicos, incluidos cambios en la gestión del petróleo y acciones contra el narcotráfico. Trump ha afirmado que Estados Unidos “se hará cargo” de la transición en el país hasta que se pueda organizar un proceso seguro, lo que ha generado críticas y preocupación sobre la legitimidad y soberanía del proceso.

REACCIONES DIVIDIDAS

Las reacciones dentro de Venezuela y en el ámbito internacional han sido divididas. Mientras algunos sectores celebran la captura de Maduro y la posibilidad de una salida al colapso político y económico, otros gobiernos y organizaciones internacionales critican la intervención como una violación del derecho internacional y una acción que podría agravar la incertidumbre en la región. Las próximas jornadas serán clave para definir si la transición conduce a elecciones y estabilidad, o si se intensifican las tensiones internas y externas.