Nancy Arellano: María Corina Machado tendría apoyo mayoritario en unas próximas elecciones

En su primera entrevista tras la caída de Nicolás Maduro, María Corina Machado afirmó que el 3 de enero “pasará a la historia como el día en que la justicia derrotó a una tiranía”. En diálogo con Fox News, la líder opositora venezolana no solo celebró el nuevo escenario político en su país, sino que también agradeció públicamente el respaldo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a quien elogió por su rol en el proceso que derivó en la captura del exmandatario.

Durante la conversación, Machado incluso expresó su disposición a compartir con Trump el Premio Nobel de la Paz que recibió en 2025, al asegurar que se trata de un reconocimiento que pertenece al pueblo venezolano. Estas declaraciones se dieron en medio de una publicación de The Washington Post, que reveló que Trump no habría impulsado la sucesión de Machado debido a que ella aceptó el Nobel, galardón que el mandatario estadounidense aspiraría a obtener.

No obstante, esta versión fue contrastada por el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien explicó que la falta de respaldo inmediato a la opositora responde a razones prácticas. En declaraciones a NBC News, sostuvo que la mayoría de la oposición venezolana se encuentra fuera del país y que existen asuntos urgentes que deben resolverse a corto plazo antes de definir una transición política. En la misma línea, Nancy Arellano, presidenta de la organización Veneactiva, calificó como especulaciones sin sustento las versiones sobre un supuesto distanciamiento definitivo entre Trump y Machado.

MACHADO ARREMETE CONTRA DELCY RODRÍGUEZ

Finalmente, Machado aprovechó la entrevista para arremeter contra Delcy Rodríguez, quien asumió la presidencia interina tras la salida de Maduro. La dirigente opositora la acusó de ser la principal responsable de tortura, corrupción y narcotráfico, además de señalarla como aliada de Rusia, China e Irán. En contraste, medios como The Wall Street Journal informaron que la CIA habría recomendado a Trump respaldar a Rodríguez ante el riesgo de que Machado no contara con el control de las Fuerzas Armadas, evidenciando las tensiones y disputas que aún marcan el proceso de transición en Venezuela.