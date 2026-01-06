EE. UU. retira acusación clave contra Maduro: ya no lo señala como líder del Cartel de los Soles

El juicio contra Nicolás Maduro en Estados Unidos dio un giro inesperado luego de que The New York Times revelara que el Departamento de Justicia retiró la afirmación de que el llamado Cartel de los Soles sea una organización real dedicada al narcotráfico. Esta decisión implica que el mandatario venezolano ya no podrá ser acusado de liderar dicha estructura criminal, uno de los señalamientos más reiterados en su contra durante años.

La acusación había sido impulsada con fuerza por el expresidente Donald Trump, quien llegó a calificar a Maduro como el “cabecilla de una vasta red criminal” responsable del tráfico de grandes cantidades de drogas hacia Estados Unidos. Incluso, sostuvo públicamente que el líder chavista supervisaba personalmente las operaciones del supuesto cartel, argumento que fue utilizado como parte del discurso político y legal contra el régimen venezolano.

ESPECIALISTAS OPINAN

Sin embargo, analistas internacionales como Farid Kahhat señalan que esta hipótesis terminó colapsando al no contar con sustento probatorio sólido. Según explicó, mantener una acusación que se sabe falsa ante una corte estadounidense puede derivar en responsabilidades penales para quienes la presenten, razón por la cual el Departamento de Justicia optó por retirarla antes de que sea evaluada formalmente en juicio.

Pese a que existieron testimonios de colaboradores eficaces y antecedentes como la condena de los sobrinos de la primera dama venezolana y las declaraciones de exfuncionarios involucrados en narcotráfico, los informes de la DEA nunca reconocieron al Cartel de los Soles como una organización criminal estructurada. El término, de hecho, surgió en los años noventa de manera coloquial para aludir a casos aislados de corrupción militar, pero fue elevado a la categoría de “cartel” recién durante la administración de Trump, sin respaldo jurídico suficiente.