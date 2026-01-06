Donald Trump llama "violento" a Nicolás Maduro y afirma: "Intenta imitar mi baile"

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, volvió a pronunciarse tras la intervención militar del pasado 3 de enero en Venezuela que permitió la captura del dictador y presunto líder del Cártel de los Soles, Nicolás Maduro.

Durante un discurso ante congresistas republicanos en el Centro Kennedy en Washington, el mandatario norteamericano acusó al líder chavista de ser un "tipo violento" y aseguró que intenta "imitar" su estilo de baile.

"Es un tipo violento. Se sube al escenario e intenta imitar un poco mi baile. Pero él es violento y ha matado a millones de personas", señaló Trump al ser consultado sobre la situación de Maduro Moros, quien afronta un proceso judicial en Estados Unidos.

LOS BAILES DE MADURO

Según una información del New York Times, los recientes bailes de Nicolás Maduro mientras exclamaba a viva voz "no crazy war, yes peace", habrían sido el detonante para que desde la Casa Blanca dieran luz verde a la operación militar que terminó con su captura.