Venezuela: denuncian detención de periodistas durante juramentación de Delcy Rodríguez

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) de Venezuela denunció la detención de 14 periodistas y trabajadores de medios en Caracas mientras realizaban la cobertura de la juramentación de Delcy Rodríguez como presidenta, tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos. Los hechos ocurrieron en la mañana y primeras horas de la tarde de este lunes, principalmente en los alrededores de la Asamblea Nacional, donde se reforzó el control policial.

Según informó el gremio, los comunicadores fueron sometidos a la revisión de sus equipos de trabajo, desbloqueo forzado de teléfonos celulares y rastreo de llamadas, mensajes y redes sociales. Aunque poco antes de las 11 de la noche se confirmó que todos los detenidos fueron liberados, el SNTP calificó el hecho como “alarmante” y reiteró su exigencia de garantías para el ejercicio libre del periodismo en el país.

La denuncia se suma a un clima de vigilancia y restricciones que, según periodistas locales y corresponsales extranjeros, condiciona seriamente el trabajo de la prensa en Venezuela. La periodista Adriana Núñez Rabascall relató que organismos de seguridad, como la Dirección de Contrainteligencia Militar, impiden grabaciones en ciertos puntos de Caracas y obligan a reporteros a extremar precauciones para evitar represalias. También alertó sobre casos en los que efectivos revisaron celulares y ordenaron borrar material periodístico.

CONTINÚA LA DICTADURA

La detención de los periodistas coincidió con la juramentación de Delcy Rodríguez ante la Asamblea Nacional, acto en el que asumió como presidenta interina. En su discurso, la dirigente chavista cuestionó duramente la operación militar de Estados Unidos y expresó su respaldo a Nicolás Maduro, a quien calificó como “presidente constitucional”. Mientras tanto, organizaciones de prensa advirtieron que la persecución a periodistas persiste y recordaron que al menos 23 trabajadores de medios continúan detenidos en Venezuela.