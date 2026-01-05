Nicolás Maduro: juicio en EE. UU. arrancará el 17 de marzo y podría durar entre tres y seis meses

Nicolás Maduro compareció este lunes por primera vez ante un tribunal federal de la ciudad de Nueva York, donde se declaró “not guilty” (no culpable) de los cargos por drogas y armas que le imputa el Gobierno de Estados Unidos. La audiencia se realizó en la corte de Manhattan, una de las más importantes del país, y marcó el inicio formal del proceso judicial en su contra.

Maduro llegó al recinto judicial junto a su esposa, escoltado por agentes federales, alrededor de las 11:00 de la mañana (hora local). Durante la audiencia inicial, se le informó oficialmente sobre los delitos por los que será procesado, entre ellos narcoterrorismo, conspiración, tráfico de cocaína y posesión de armas, cargos que podrían acarrearle una pena de entre 20 años de prisión y cadena perpetua. El inicio de los alegatos fue programado para el próximo 17 de marzo.

TRAYECTORIA DEL JUEZ A CARGO DEL CASO

El juicio estará a cargo del juez federal Alvin Hellerstein, magistrado del Distrito Sur de Nueva York con una amplia trayectoria en casos de alto perfil, como los reclamos por los atentados del 11 de septiembre y el proceso contra Michael Cohen, exabogado de Donald Trump. Además, Hellerstein también tiene a su cargo el caso contra el exgeneral venezolano Hugo “El Pollo” Carvajal, cuyos testimonios podrían tener implicancias directas en el proceso contra Maduro.

Según explicó el abogado especialista en derecho internacional Miguel Porras, el juicio podría extenderse entre tres y seis meses y constará de varias etapas, incluida la conformación de un jurado que deberá alcanzar un veredicto unánime. Durante las audiencias, tanto la Fiscalía como la defensa presentarán sus pruebas y alegatos finales, tras lo cual el juez determinará la eventual sentencia. Para este proceso, Maduro ha contratado a los abogados Barry Pollack y Mark E. Donnelly, reconocidos defensores de alcance internacional.