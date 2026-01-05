“Hicieron maqueta al estilo Chavín de Huántar”: así fue la captura de Nicolás Maduro

Una operación meticulosa, ensayada una y otra vez sin margen de error. Así fue la intervención militar que terminó con la captura de Nicolás Maduro, quien era el objetivo central de la denominada “Operación Resolución Absoluta”, liderada por la Fuerza Delta, unidad secreta del Ejército de Estados Unidos especializada en misiones de contraterrorismo y alto riesgo. La incursión se realizó en plena madrugada y fue el resultado de meses de preparación e inteligencia previa.

El operativo se ejecutó principalmente por vía aérea y contempló ataques simultáneos contra puntos estratégicos del sistema de defensa venezolano. Instalaciones como el puerto de La Guaira, la Base Aérea La Carlota, el Fuerte Tiuna y antenas ubicadas en El Volcán fueron vulneradas con explosivos para impedir cualquier intento de escape o reacción por parte de las fuerzas leales al régimen. El factor sorpresa fue determinante para el éxito de la misión.

Según explicó Carlos Ampuero, peruano y exmiembro de la Infantería del Ejército de Estados Unidos, este tipo de operaciones se practican durante meses en réplicas exactas del objetivo. “Los operadores deben conocer puertas, ventanas, salidas y habitaciones con absoluta precisión. Solo entre el 5% y 10% de los preseleccionados logra integrar la Fuerza Delta, lo que refleja el nivel extremo de exigencia”, señaló el exfrancotirador.

GUERRA ELECTRÓNICA

Parte del plan consistió en dejar sin capacidad de respuesta a las Fuerzas Armadas venezolanas mediante guerra electrónica. Aviones especializados bloquearon radares, satélites y comunicaciones, dejando al país prácticamente incomunicado durante la intervención. La operación, que duró poco más de una hora, concluyó con la captura de Maduro antes de que pudiera refugiarse en un búnker, confirmando la eficacia de una de las unidades militares más letales y entrenadas del mundo.