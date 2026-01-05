Caracas en alerta por múltiples disparos en pleno centro de la ciudad

Gran conmoción se vive en Venezuela luego de que ciudadanos reportaran múltiples disparos en distintas calles cercanas al palacio de Miraflores enCaracas, generando alarma y temor entre la población. Hasta el momento, se desconoce la causa exacta de los tiroteos, aunque los hechos han sido ampliamente difundidos en redes sociales.

A través de diversos videos compartidos por testigos, se observa a personas armadas realizando disparos en plena vía pública, especialmente en sectores del centro de la capital venezolana. No se ha confirmado si los involucrados serían civiles o efectivos militares, lo que ha incrementado la incertidumbre entre los ciudadanos.

Las imágenes fueron grabadas por los propios vecinos, quienes captaron una gran cantidad de detonaciones y momentos de pánico, mientras transeúntes buscaban refugio ante el temor de resultar heridos. Hasta ahora, no se ha emitido un comunicado oficial que explique lo ocurrido.

Disparos en Caracas estarían vinculados a confusión entre fuerzas de seguridad

De manera preliminar, los hechos podrían estar relacionados con la reciente captura de Nicolás Maduro, ocurrida la madrugada del 3 de enero. Según el periodista Orlando Avendaño, los disparos en Caracas habrían sido producto de una confusión entre fuerzas venezolanas, aunque esta versión aún no ha sido confirmada por las autoridades.