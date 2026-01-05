Periodista venezolano sobre situación del país tras captura de Nicolás Maduro: "Hay civiles armados"

En horas de la madrugada del sábado 3 de enero, una intervención de Estados Unidos realizó un operativo en Venezuela y capturaron a Nicolás Maduro y Cilia Flores. El periodista de la nación, Efraín Cruz, reveló que hay ciudadanos que cuentan con armamento.

Además, el comunicador precisó que las personas cercanas a Maduro Moros se encuentran rodeadas de personas que podrían desatar algún tipo de enfrentamiento en el territorio llanero. Cruz recordó que la aprobación de María Corina Machado continúa siendo elevada.

"Los que no quieren a María Corina Machado son todos los adeptos a Nicolás Maduro. Poner a ellos en el poder (Edmundo González y Machado) generaría problemas. Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello tienen el poder de las armas. Hay civiles armados por ellos", declaró.

¿HUBO FALLECIDOS Y HERIDOS?

A pesar de que se rumoreó que se habían registrado varios muertos y decenas de heridos, Efraín Cruz aseguró que ninguna entidad ha mostrado con cifras estos trascendidos. "En Venezuela, ningún organismo ha presentado cifras oficiales de heridos ni fallecidos".