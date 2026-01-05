Alvin Hellerstein: El perfil del juez que ve el caso de Nicolás Maduro

El exdictador venezolano, Nicolás Maduro, ya se encuentra en tierras norteamericanas, donde afrontará un proceso legal en su contra al ser acusado de ser el presunto cabecilla del Cártel de los Soles, una organización criminal dedicada al narcotráfico.

El caso contra Maduro Moros y su esposa, la diputada Cilia Flores quedó bajo la supervisión del juez Alvin K. Hellerstein, a quien el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, calificó como "muy respetado".

¿QUIÉN ES ALVIN HELLERSTEIN?

Con 92 años, oriundo de Nueva York y judío reconocido, Alvin Hellerstein será el hombre que decidirá la suerte de Nicolás Maduro. El magistrado cuenta con una amplia experiencia en la justicia norteamericana, como abogado del Ejército y también en el sector privado.

En el año 1998, el entonces presidente Bill Clinton lo designó como juez federal de Manhattan, cargo que asumió a la edad de 65 años y que viene ejerciendo desde entonces. Es el magistrado activo con más trayectoria en Estados Unidos.