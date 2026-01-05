Delcy Rodríguez asume como presidenta encargada tras captura de Nicolás Maduro

Tras la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, ocurrida la madrugada del sábado 3 de enero durante una operación de fuerzas estadounidenses en suelo venezolano, la vicepresidenta Delcy Rodríguez juró como presidenta encargada de Venezuela en una ceremonia realizada ante la Asamblea Nacional.

Durante el acto de toma de mando, Rodríguez rechazó la detención de Maduro y Flores, y calificó la operación militar ejecutada por Estados Unidos como una “agresión ilegítima”. En su discurso, expresó su rechazo a la intervención extranjera y aseguró que ambos detenidos son víctimas de una acción ilegal por parte del gobierno norteamericano.

“Vengo con dolor por el secuestro de dos héroes que hoy se encuentran como rehenes en manos de Estados Unidos”, afirmó Delcy Rodríguez ante el pleno del Parlamento venezolano, en un mensaje cargado de confrontación política y rechazo a Washington.

Asimismo, la ahora mandataria encargada juró asumir el cargo invocando al fallecido expresidente Hugo Chávez. “Juro por mi honor que no voy a dar descanso hasta cumplir con el deber que tiene Venezuela en el destino que le corresponde”, declaró durante su intervención oficial.

Delcy Rodríguez se convierte así en la primera presidenta encargada de Venezuela, en un contexto de profunda crisis política. De acuerdo con la Constitución venezolana, corresponde al Poder Legislativo designar a un representante del Ejecutivo por un período de 90 días prorrogables, mientras se define la continuidad del gobierno.

En la ceremonia también estuvo presente Nicolás Maduro Guerra, hijo del dictador detenido, quien acompañó el acto en medio de la tensión política generada por los procesos judiciales que enfrenta su padre ante la justicia estadounidense, entre ellos acusaciones por narcoterrorismo.

ASAMBLEA NACIONAL RATIFICA RESPALDO AL GOBIERNO INTERINO

La ceremonia se realizó en la sede del Parlamento venezolano, presidido por Jorge Rodríguez, hermano de Delcy Rodríguez, quien fue reelegido como jefe del Poder Legislativo durante la instalación de la nueva directiva parlamentaria.