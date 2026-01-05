¿Qué cargos enfrenta Maduro y su esposa en Estados Unidos?

El dictador venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores se encuentran bajo custodia de las autoridades de Estados Unidos, donde enfrentarán diversos cargos federales formulados por el gobierno norteamericano. Ambos fueron capturados la madrugada del sábado 3 de enero, tras una operación ejecutada por tropas estadounidenses en territorio venezolano, según confirmaron fuentes oficiales.

De acuerdo con la acusación fiscal, son cuatro los principales delitos que la justicia estadounidense imputa a Nicolás Maduro y a su esposa. El primero corresponde a conspiración por narcotráfico, considerado un delito federal grave que combina el tráfico de drogas a gran escala con el apoyo y colaboración con organizaciones catalogadas como terroristas por Estados Unidos.

Otro de los cargos formulados es conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos contra Estados Unidos. Según la acusación, Maduro habría sido una pieza clave en la adquisición y provisión de armas automáticas, cuyo uso y comercialización están estrictamente regulados por la legislación norteamericana.

Asimismo, la justicia estadounidense señala a Maduro por importación y tráfico internacional de cocaína, acusándolo de planificar y coordinar el ingreso ilegal de grandes cantidades de droga con destino final a territorio estadounidense, mediante rutas internacionales del narcotráfico.

DELITOS FEDERALES PODRÍAN SIGNIFICAR CADENA PERPETUA

Finalmente, otro de los cargos presentados contra Nicolás Maduro y Cilia Flores es el uso y posesión de armas de guerra. Todos estos delito, según las leyes estadounidenses, podrían acarrear condenas de varias décadas de prisión o incluso cadena perpetua, de comprobarse su responsabilidad penal.