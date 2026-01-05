Luis Gonzales Posada: "Todos tenemos una gran satisfacción de ver a Maduro en la cárcel"

El exministro de Relaciones Exteriores, Luis Gonzales Posada, se pronunció sobre la situación que se vive en Venezuela tras la caída de dictador Nicolás Maduro, producto de una intervención militar realizada la madrugada del último sábado por el gobierno de Estados Unidos.

En entrevista para 24 Horas Mediodía, el excanciller señaló que la captura del líder Chavista representa una "gran satisfacción" para el pueblo venezolano y para Latinoamérica en general.

"Todos tenemos una gran satisfacción de ver a Maduro en la cárcel, no solamente por el tema de que lo acusan de estar vinculado al cártel de la droga, sino también porque es un hombre que ha matado mucha gente (...) un total de 8 millones (de venezolanos) ha tenido que dispersarse por todo el mundo. El daño que ha hecho Maduro y el Chavismo en su conjunto ha sido criminal", dijo.

¿QUÉ PASARÁ DESPUÉS?

No obstante, Gonzales Posada advirtió que la caída de Maduro Moros, sindicado como líder del Cártel de los Soles, no significa que la dictadura en Venezuela finalmente haya terminado: "El Chavismo sigue vivito y coleando, 100%", sostuvo.