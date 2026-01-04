Carolina Bigott: “Hay desilusión por designación de Delcy Rodríguez como presidenta temporal de Venezuela”

Un día después de la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, que culminó con la captura de Nicolás Maduro, la periodista venezolana Carolina Bigott describió un clima de incertidumbre y descontento en Caracas. En diálogo con Panamericana Televisión, señaló que si bien la ciudad muestra hoy una mayor actividad comercial, el ánimo ciudadano dista de ser optimista tras las decisiones políticas adoptadas en las últimas horas.

Bigott detalló que este domingo se observó la apertura de más negocios en la capital venezolana, a diferencia del día anterior, cuando solo operaban supermercados y farmacias. “Hoy han abierto otras tiendas y se percibe algo más de movimiento en las calles”, comentó, al tiempo que precisó que esta reactivación parcial no necesariamente refleja tranquilidad entre los ciudadanos.

La periodista subrayó que la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de designar a Delcy Rodríguez como presidenta temporal ha generado una fuerte desilusión en la población. Según explicó, muchos venezolanos esperaban que, tras la caída de Maduro, se produjera de inmediato una transición hacia un gobierno democrático y de consenso. “Hoy los venezolanos amanecieron desilusionados”, remarcó.

PREOCUPACIÓN ENTRE VENEZOLANOS

Finalmente, Bigott alertó sobre la preocupación que existe entre los ciudadanos por las recientes declaraciones del expresidente estadounidense Donald Trump, quien no descartó un segundo ataque contra Venezuela si Delcy Rodríguez no hace lo que considera “correcto”. Este escenario, indicó, incrementa el temor y la tensión en un país que atraviesa horas decisivas para su futuro político e institucional.